Deux SDF interpellés pour être rentrés par effraction dans un appartement

Lundi 13 novembre, deux hommes SDF ont été interpellés alors qu’ils étaient entrés par effraction dans un appartement à Saint-Fons.

Il était 11 heures ce lundi 13 novembre, dans le quartier Arsenal-Carnot à Saint-Fons, lorsque les policiers sont intervenus pour un cambriolage. Sur place, les forces de l’ordre ont trouvé la porte de l’appartement "forcée par pesées", indique le parquet. Du bruit leur a fait comprendre que les deux individus étaient encore à l’intérieur.

Ils voulaient squatter le logement

Interpellés et placés en garde à vue, les deux hommes, de 28 et 30 ans, ont expliqué leur geste, ils voulaient "squatter un lieu qu’ils savaient inhabité." Plus tôt, ils ont également tenté de s’introduire dans un autre appartement, sans succès.

Lors de leur interpellation, les deux hommes ont menti sur leur identité, "mais grâce aux investigations des enquêteurs", leur identité a pu être trouvée. Le suspect de 28 ans était déjà connu des services de police.

Les deux suspects ont été présentés ce mercredi 15 novembre en comparution immédiate. De son côté, un "responsable", qui représentait le bailleur, a décidé de porter plainte.