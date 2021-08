Jusqu’au 30 septembre, une trentaine de stands seront installés sur les sites universitaires pour accompagner les étudiants dans la création ou le renouvellement de leur abonnement TCL. Des agents TCL seront présents.

Les abonnements 18-25 ans et étudiants 26-27 ans sont proposés à 25 euros/mois à partir du 1er septembre. Au lieu de 32,50 euros/mois auparavant.

"Les étudiants boursiers quant à eux pourront bénéficier de l’abonnement solidaire réduit, au même titre que les collégiens et lycéens, au tarif de 10 € mensuel s’ils peuvent fournir un justificatif de bourse sur critères sociaux", expliquent les TCL.

"En cette période rythmée par les chaînes d’inscription et les périodes d’intégration, les agents TCL vont à la rencontre des étudiants sur lessites universitaires et grandes écoles(Inseec, Insa, Ecole Centrale, Institut Paul Bocuse, Polytec, Campus Porte des Alpes etc...). Jusqu’au 30 septembre, une trentaine de stands seront installés pour accompagner les étudiants dans la création ou le renouvellement de leur abonnement, renseigner et faire découvrir le réseau", ajoutent les TCL.

La carte Técely est offerte (au lieu de 5 € de frais de fabrication) sur les stands.

