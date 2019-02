Lyon : des repas pour lutter contre l’isolement des personnes âgées

Apporter aux seniors isolés un moment de partage. C’est le projet porté par la mairie du 6e et l’association 6visime. L’opération C’6bon consiste à réunir des personnes âgées seules, autour d’un déjeuner dans plusieurs restaurants volontaires.

Cela fait maintenant 4 ans que l’opération C’6bon a lieu dans le 6e arrondissement lyonnais. La mairie du 6e et l’association 6visme, mènent chaque année un projet d’aide aux personnes âgées isolées. "Le but c’était de faire participer les jeunes à la vie locale, puis on a eu ce volet qu’on a décidé un peu plus tard : mettre en place un lien intergénérationnel et solidaire, avec l’opération C’6bon. Avec cette opération, on veut recréer du lien social", explique Samuel Soulier, président de l’association 6visime.

C’6bon veut permettre aux seniors sujets à l’isolement social de pouvoir, le temps d’un déjeuner, partager avec d’autres participants. Pour ce faire il était nécessaire de faire appel à des restaurateurs. À l’heure actuelle, 25 établissements ont accepté d’offrir le déjeuner à 310 personnes âgées.

Parmi eux, Le petit 6e et la Toscane. L’opération qui actuellement se concentre essentiellement sur le 6e devrait s’ouvrir à d’autres arrondissements. L’année dernière c’était 270 personnes de plus de 70 ans isolées, qui avaient pu participer à cet événement. L'association cherche aujourd'hui de nouveaux restaurateurs qui accepteraient de participer à cette initiative.