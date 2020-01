Lyon : des points de collecte pour les sapins de Noël à partir de samedi

L'an passé, 245 tonnes de sapins ont été récoltées dans la métropole de Lyon.

À partir de ce samedi 4 janvier, il sera possible de jeter son sapin de Noël dans l'un des 177 points de collecte de la métropole de Lyon ou dans les 19 déchèteries de la métropole. Sont acceptés : les sapins naturels avec ou sans socle en bois, les sacs “Handicap International”, les sacs bruns clairs à amidon de maïs, les sacs “OK Compost”. À l'inverse sont interdits : tous les autres sacs (ex : sacs en plastique), les pots en plastique ou en terre, les sapins plastiques, les sapins naturels floqués, les guirlandes et autres décorations.

L'an passé 245 tonnes de sapins ont été récoltées, puis recyclées ou valorisées dans les centres de compostage. L'objectif de ce dispositif est d'éviter les dépôts sauvages dans la ville.

Vous pouvez retrouver la liste des points de collecte en cliquant ici.