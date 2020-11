Lyon : des piétonnisations ce week-end pour la réouverture des commerces

Dans le 1er, 2e et 4e arrondissement, une piétonnisation de certaines rues va être mise en place ce week-end de 11h à 19h pour accompagner la réouverture des commerces.

La ville de Lyon a annoncé ce vendredi la mise en place d'une piétonnisation de plusieurs secteurs sur l’ensemble de la Ville de Lyon de 11h à 19h, tout le week-end. “La Ville de Lyon mettra ainsi tout en œuvre pour faciliter le respect des gestes barrières, en aménageant l’espace public pour assurer la sécurité sanitaire de notre population”, explique-t-elle dans un communiqué.

Et d'ajouter : “des mesures d’élargissement de trottoirs et de piétonnisation d’artères commerciales ont été prises, en accord avec les associations de commerçants et les mairies d’arrondissement qui ont été consultées. Ces aménagements seront évalués et reconduits. S’ils n’apportent pas pleine satisfaction sur le plan sanitaire, la Ville de Lyon compte sur la coopération et la responsabilité des commerçants pour amplifier les dispositifs mis en place”.

Les zones concernées :

1er arrondissement :

secteur Capucins : Rues Puits Gaillot, Sainte Catherine (entre Ste Marie des Terreaux et Romarin), Romarin, St Polycarpe, Leynaud, Capucins ;

2e arrondissement :

rue de l’ancienne préfecture : élargissement des trottoirs sur la zone de stationnement ;

4e arrondissement :