Lyon : des pickpockets arrêtés dans le centre commercial Part-Dieu

La police avait mis en place un dispositif de surveillance dans le centre commercial Part-Dieu dans le cadre d'une action de lutte contre les pickpockets.

Lundi, vers 18h50, dans le centre commercial Part-Dieu deux mineurs ont été arrêtés en flagrant délit de vol. Dans le cadre de la lutte contre les pickpockets, les policiers venaient de mettre en place un dispositif de surveillance au cours duquel l’un des mis en cause, dissimulé par son complice, volait un portable dans la poche d’une septuagénaire. Cette dernière se retournait et surprenait l’individu avec le portable dans la main. En garde à vue, l’un des mis en cause a reconnu les faits. Il va être présenté au parquet ce mercredi.