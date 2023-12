Lyon : des militants de Dernière rénovation condamnés à près de 80 000 € de dommages et intérêts

Des militants de Dernière rénovation ont été condamnés à payer une amende et à verser des dommages et intérêts après avoir jeté de la peinture sur la préfecture du Rhône.

Trois militants de Dernière rénovation ont été condamnés ce mardi à une amende de 1 000 € avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon, rapporte l'AFP. Ils étaient jugés pour avoir aspergé les grilles et les murs de la préfecture du Rhône dans le 3e arrondissement de Lyon le 22 mars dernier.

Une décision "abrupte"

Les trois militants ont par ailleurs été condamnés à payer 76 000 € de dommages et intérêts pour participer aux frais de réparation et de nettoyage du bâtiment. Selon les avocats de la préfecture du Rhône et du département du Rhône (propriétaire de l'ouvrage), près de 130 000 € de frais avaient été engendrés par cette action de Dernière rénovation.

Le parquet avait requis une amende de 300 € à l'encontre des trois militants âgés de 30 à 34 ans. La décision du tribunal a été jugée "abrupte" par les condamnés, selon des propos rapportés par l'AFP. Lors de l'audience, le 5 décembre, les militants avaient assurés ne pas avoir eu l'intention de dégrader le bâtiment.

Pour rappel, ce lundi, Dernière rénovation a annoncé mettre un terme à sa campagne citoyenne, prévoyant néanmoins de nouvelles mobilisations sur d'autres sujets en 2024.

