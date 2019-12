Lyon : des métros toute la nuit du 31 décembre, tous les détails

Le réseau métro des TCL restera ouvert toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Continuité, parc-relais, lignes de bus : comment cela va-t-il se passer ?

Comme nous l'annoncions dès mi-novembre, les métros A, B, C et D et funiculaires F1 et F2 circuleront toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier à Lyon. Le service TCL sera ainsi continu durant deux jours via ces modes de transport.

On connaît quelques détails supplémentaires sur cette nuit particulière. Ainsi, les bus Pleine Lune verront leur fréquence doublée. Par ailleurs, point des plus importants : les parcs-relais connectés au réseau de métro resteront ouverts sans interruption toute la nuit eux aussi. La continuité sera ainsi assurée pour qu'aucun voyageur ne se retrouve dans l'impossibilité de retrouver son véhicule le lendemain (avec un Sam qui conduira pour rentrer en sécurité si besoin !).

Quant à ceux qui voudraient envoyer quelques messages avec leur téléphone durant cette nuit, tout en étant dans le métro, depuis la rentrée : il est connecté au réseau 4G.