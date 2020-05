Lyon : des lignes de bus perturbées lundi à cause de rodéos urbains

Lundi soir, plusieurs lignes de bus du réseau TCL ont été perturbées à cause de rodéos urbains sur le secteur de Vaulx-en-Velin.

Lundi à partir de 20 heures, les lignes de bus C3, C8, 7, 37, 52 et 57 ont été perturbées et limitées durant toute la soirée. Un rassemblement de scooters et motos avaient lieu sur le secteur de Vaulx-en-Velin. Pour des raisons de sécurité et à cause de ces rodéos urbains, le réseau TCL a préféré arrêter les lignes sur ce secteur pour le reste de la journée. Le trafic TCL a repris ce mardi matin.

Depuis le confinement, les rodéos urbains se sont multipliés sur l'agglomération de Lyon, avec des arrestations à la clé. Le phénomène a perduré avec le déconfinement et les vidéos circulent régulièrement sur les réseaux sociaux. Ce week-end, si les véhicules motorisés étaient interdits sur le parc de Miribel, en fin de journée, des rodéos urbains ont eu lieu sur les pistes réservées aux cyclistes.