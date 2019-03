Lyon : des feux en faveur des vélos sur le cours Lafayette

Les bus C3 bénéficient d'un double site propre sur le cours Lafayette à Lyon et sont prioritaires aux intersections. Des nouveaux feux dédiés aux vélos leur permettent de passer en même temps que les bus.

Le cours Lafayette a fait sa révolution à Lyon et les bus qui l'empruntent bénéficient d'un double site propre entre le pont Lafayette et le pôle multimodal Laurent Bonnevay. Depuis le 18 février, l'entrée du cours Lafayette, côté Rhône est désormais réservée aux bus et vélo, les automobilistes doivent faire un léger détour (lire ici).

Sur l'ensemble du cours Lafayette, les bus C3 sont prioritaires aux intersections et des capteurs se chargent d'adapter les feux tricolores en fonction du contexte. Lorsqu'un bus arrive, le feu passe aux rouges sur les rues perpendiculaires, ce qui assure la fluidité maximale pour la ligne avec un gain de temps pour les voyageurs. Par ailleurs, pour la première fois à Lyon, des nouveaux feux clignotants ont été ajoutés spécialement pour les cyclistes. Lorsqu'un C3 est à proximité, ils peuvent également passer en priorité aux intersections "dans l'ombre du bus".