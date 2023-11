L'Olympique lyonnais veut enchaîner face au LOSC

L'Olympique Lyonnais doit confirmer sa remise en forme en battant Lille à domicile, ce dimanche 25 novembre.

L'OL est-il enfin sorti de la crise sportive et institutionnelle ? Alors qu'il se restructure petit à petit en interne, le club de John Textor accueille Lille dans son antre du Groupama Stadium pour la 14e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20 heures 45. Après une première victoire à Rennes il y a deux semaines, l'Olympique lyonnais a eu deux semaines pour préparer cette rencontre capitale. Il s'agit là de confirmer les espoirs en s'éloignant le plus rapidement possible de la zone rouge, synonyme de relégation. Et pourquoi pas remporter un premier succès à domicile cette saison ?

L'actuel dernier de Ligue 1 affronte une équipe de Lille, 4e, qui reste sur une victoire et deux nuls. Lors de leur dernière confrontation, Lyonnais et Lillois se sont quittés sur un score de parité (3-3).

Pour ce choc Fabio Grosso, coach de l'OL, a convoqué un groupe quasi au complet. Nicolàs Tagliafico est suspendu. Tandis que Johann Lepenant, gravement blessé avec les bleus espoirs et indisponible plusieurs mois, ainsi que Corentin Tolisso, sont aux soins