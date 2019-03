Lyon : dernier jour de festival pour les Quais du polar

Les Quais du polar se terminent aujourd’hui après trois jours de festival. Pour les retardataires, l’organisation a prévu de nombreuses activités ce dimanche.

Si les séances de dédicace de l’auteur à succès Michael Connelly ont été annulées ce dimanche, il reste de nombreuses activités pour les amoureux de la littérature noire. Pour ce dernier jour du festival international des Quais du polar, le cinéma Lumière des Terreaux diffuse notamment le film d’Olivier Marchal "Les lyonnais" sur le fameux gang du même nom. Le rockeur Philippe Manœuvre tiendra une dictée noire dans le grand salon de l’Hôtel de ville, et les plus téméraires pourront tenter de s’échapper de la chambre 81 dans un escape game glaçant inspiré du nouveau thriller de Nico Tackian. La grande foire aux livres reste évidemment ouverte jusqu’à ce soir, et de nombreux auteurs seront présents pour dédicacer leurs ouvrages. Retrouvez tout le programme de la journée sur le site officiel.