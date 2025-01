Lyon : découvrez les treize lauréats des Sirha Innovation Awards

Treize produits ont été récompensés aux Sirha Innovation Awards jeudi 23 janvier en clôture de cette première journée de la 22e édition du Sirha à Lyon.

C’est l’un des moments forts de cette 22e édition. Au terme de la première journée du Sirha 2025 à Lyon, treize produits originaux et étonnants ont été récompensés lors des Sirha Innovation Awards jeudi 23 janvier à Eurexpo. Treize prix remis parmi 450 dossiers qui récompensent les meilleures innovations, incrémentales ou de rupture, de l'année. Entre steak végétal fabriqué à partir d’un procédé de fermentation de protéines de soja et de farine de riz, une alternative au cacao et au chocolat traditionnels, découvrez tous les lauréats de cette édition.

Lauréats du prix Produits boulangerie, pâtisserie, confiserie :

Prix remis à Algama pour le produit Tamalga Baking

Lauréats Produits boulangerie, pâtisserie, confiserie 1 @CM

Prix remis à Vallée Torréfaction pour le produit Choco Malt Replacer

Lauréats Produits boulangerie, pâtisserie, confiserie 2 @CM

Lauréats du prix Produits alimentaires hors boulangerie, pâtisserie et confiserie :

Prix remis à Planted Foods France pour le produit Planted Steak

Lauréats Produits alimentaires hors boulangerie, pâtisserie et confiserie 1 @CM

Prix remis à Sens Gourmet pour le produit Enzymes

Lauréats Produits alimentaires hors boulangerie, pâtisserie et confiserie 2 @CM

Lauréat du prix Produits ludiques et boissons :

Prix remis à 1883 Maison Routin pour le produit Collection 1883 Re-Imagine

Lauréats Produits ludiques et boissons @CM

Lauréats du prix Équipements de boulangerie, pâtisserie et confiserie :

Prix remis à Simply Bread pour le produit Simply Bread Oven

Lauréats Équipements de boulangerie, pâtisserie et confiserie @CM

Lauréats du prix Équipements de cuisine :

Prix remis à Dynamic pour le produit MD95 + with Temperature Display

Lauréats Équipements de cuisine 1 @CM

Prix remis à Hobart pour le produit Convyeor Dishwasher Smart Vision Control

Lauréats Équipements de cuisine 2 @CM

Lauréats du prix Technologie IA et transport :

Prix remis à Marge+ pour l'application Menu

Lauréats Technologie IA et transport @CM

Lauréats du prix Emballage/arts de la table :

Prix remis à Quiet pour le produit Vaisselle Silencieuse Quiet

Lauréats Emballage/arts de la table @CM

Lauréats du prix Matériel de café et bar :

Prix remis à Santos pour le Moulin à café Grinder n°67

Lauréats Matériel de café et bar @CM

Lauréat du prix spécial du jury :

Prix remis à Biowels pour leur film étirable alimentaire compostable

Lauréat Prix spécial du jury @CM

Enfin, le lauréat du prix spécial start-up :

Prix remis à Oé pour le produit Essence Oé

Lauréat Prix spécial start-up @CM

