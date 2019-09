"Lyon déclare l'urgence écologique !" : fausse pub, vrai canular politique

Ce jeudi matin, une fausse campagne publicitaire est apparue dans les panneaux JCDecaux. Reprenant les codes de la communication institutionnelle de la métropole, elle prétend que "Le Grand Lyon déclare l'urgence climatique et écologique". C'est un canular.

En matière d'action sur le terrain, il y a parfois une limite ténue entre le canular et la manipulation grossière. Ce jeudi matin, plusieurs panneaux publicitaires JCDecaux affiche une fausse campagne prétendant que "Le Grand Lyon déclare l'urgence climatique et écologique". L'idée est déclinée en plusieurs thématique, comme un prétendu engagement de la "Fin de la publicité commerciale dans l'espace public [...] des arbres, pas des pubs", ou la fausse promesse "d'une grande campagne de rénovation thermique". Ces affiches portent le logo du Grand Lyon et ses codes couleurs, accompagnés du hastag #OnSyMetTous. Selon nos informations, il s'agit d'une action menée par un groupe locale de "désobéissance civile et d'action non violente", sans aucun lien avec la métropole de Lyon.

Un argument en faveur de la pub vidéo ?

Là où la méthode devient discutable, c'est qu'à aucun moment un indice n'est glissé sur les véritables auteurs, tout ayant été fait pour faire croire qu'il s'agit d'une vraie communication institutionnelle. Les publicités ayant étés remplacées sans dégradation du matériel, elles devraient être retirées dès la matinée par le groupe JCDecaux. Paradoxalement, le spécialiste de la publicité urbaine devrait trouver dans cette action un nouvel argument pour convaincre la métropole de Lyon d'installer des panneaux vidéo qui rendent impossible ce type de canular. Alors que les réflexions sur cette question sont encore loin d'être tranchées à la métropole, cette fausse campagne "papier" pourrait bien avoir l'effet inverse que celui souhaité à l'origine.