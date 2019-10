Lyon : de nouvelles fermetures nocturnes du métro B en novembre

Le métro B sera fermé plusieurs soirs et matins en novembre dans le cadre des travaux d'automatisation de la ligne.

Dans le cadre des travaux d'automatisation du métro B, des fermetures nocturnes vont être mises en place en novembre les lundis 4, 18 et 25 et mardis 12, 19, et 26 novembre.

Le dernier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins aura lieu à 21h15 tandis que le dernier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes se fera à 21h25.

Enfinle métro sera aussi fermé les samedis 2 et 30 novembre matin de 4h50 à 7h00. Le premier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins aura lieu à 07h et le premier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 07h05. Des bus relais desserviront l’ensemble des stations de la ligne avec une fréquence de 10 minutes.

Cette ligne sera exploitée progressivement en pilotage automatique intégral à partir de 2020 ce qui devrait augmenter la fréquence du métro B.