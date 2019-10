Lyon : de nombreux trains ne circulent pas, "mouvement social inopiné"

Suite à un "mouvement social inopiné", de nombreux trains ne circulent pas ce vendredi.

Journée de galère pour certains usagers de la SNCF ce vendredi. À cause d'un "mouvement social inopiné", selon la SNCF, le trafic est fortement perturbé. Les cheminots ont fait valoir leur droit de retrait après une collision entre un TER et un convoi exceptionnel à Saint-Pierre-sur-Vence dans les Ardennes ce mercredi. Onze personnes ont été légèrement blessées, dont le conducteur du train, seul membre à bord.

Selon les organisations syndicales, les "conditions de sécurité ne sont pas réunies pour les usagers et cheminots", ce qui aboutit aujourd'hui à ce droit de retrait largement suivi. Les organisations demandent ainsi le retour des contrôleurs dans les trains.

Dès lors, sur l'agglomération de Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes, de nombreux trains ne circulent pas ce vendredi. Ils sont tout simplement annulés et les voyageurs découvrent la situation en gare. La SNCF recommande aux usagers "de reporter leur voyage ou à utiliser les moyens de transport alternatifs". Faute d'une page dédiée sur le site Internet des TER de la région, le plus simple reste de suivre le compte Twitter de la SNCF (voir ici).