D'après le classement du média britannique The Economist, Lyon est la cinquième ville la plus accessible pour les piétons au monde.

Lyon fait parti des cinq villes au monde les plus accessibles aux piétons. C'est ce que dévoile le classement du média britannique The Economist. A la cinquième place derrière Milan, Copenhague, Turin et Dublin, Lyon fait donc parti des bons élèves en terme d'accessibilité piéton.

Afin de mettre en place ce classement, la revue se base sur le temps nécessaires mis par les habitants de 10 000 villes pour atteindre les lieux essentiels au quotidien. Résultat à Lyon, la moyenne établie est de 7min24 pour se rendre dans les hôpitaux, écoles ou commerces. Une avance de 36 secondes par rapport à la deuxième ville française du classement : Paris (7e). Et un retard d'une minute face au gagnant italien.

L'Europe semble bien avancé sur le sujet puisqu'elle occupe l'entièreté du top 20. Par conséquent, il faudra attendre la 21e place du classement pour voir apparaître Moscou (Russie), puis la 28e pour voir Kyoto (Japon).

-44% d'accidents piétons

Suite à la publication de ce classement, le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard s'est félicité sur le réseau social X. A cette victoire face à Paris et Marseille, il ajoute que les accidents piétons ont diminués de 44% depuis 2019. Il précise : "La Métropole investit 25 millions d'€ pour élargir et mettre aux normes les trottoirs, installer des dalles podotactiles et faciliter l’accès aux poussettes et PMR."

