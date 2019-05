Lyon dans le top 10 des meilleurs endroits à visiter en Europe

Le guide Lonely Planet a publié son top 10 des meilleurs lieux à visiter en Europe en 2019 et Lyon en fait partie !

Chaque année, le guide Lonely Planet publie son top 10 des endroits incontournables en Europe. Lyon est distingué pour cette cuvée 2019, obtenant la 7e place. Le guide souligne une ville qui n'a peut-être pas la réputation de Paris, mais qui partage plusieurs traits importants comme la beauté avec la rencontre de la Saône et du Rhône, "l'obsession de la nourriture" avec les boulangeries et bouchons légendaires et la culture, les musées des Confluences et Gadagne étant mentionnés.

Mais ce qui fait définitivement pencher la balance, c'est le fait que Lyon "berceau du cinéma", va être sous les projecteurs en accueillant la Coupe du Monde féminine de football. Les demi-finales (2 et 3 juillet) et la finale (7 juillet) se joueront au Parc OL. De quoi devenir l'endroit "chéri" des visiteurs internationaux, selon Lonely Planet. Par ailleurs, aucune autre ville Française n'est dans ce top 10.

À la première place de ce classement, on retrouve Les Hautes Tatras en Slovaquie, suivies par Madrid, puis la côte Arctique en Islande.