Lyon : coup de filet, un vaste réseau d’immigration illégale démantelé

Sept membres d’un réseau criminel d’immigration illégale ont été mis en examen à Lyon. Ils sont soupçonnés d’avoir permis l’entrée illicite de plusieurs milliers de citoyens pakistanais, indiens et bangladeshis en Europe. Ils auraient empoché... 1 million d'euro dans l'affaire.

Un vaste coup de filet avait été mené le 10 décembre dernier en France et en Italie. D’après l’AFP, qui reprend la police italienne, le réseau serait parvenu à déplacer plus de 1 000 personnes de manière irrégulière entre 2018 et 2019. Avec des "gains" estimés à environ 1 million d’euro.