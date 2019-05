Lyon Corbas : une détenue frappe une surveillante enceinte au ventre

À la prison Lyon Corbas, une détenue a frappé plusieurs surveillantes, dont une, enceinte, au ventre.

Selon le syndicat FO pénitentiaire, un incident a eu lieu à la prison Lyon Corbas. Ce mercredi 22 mai, lors de la réintégration en cellule après la promenade, une détenue présentant "un profil psychiatrique" et faisant l'objet de consignes de "gestion à deux agents en raison de sa dangerosité potentielle" est devenue de plus en plus virulente. Trois surveillantes, ainsi qu'un officier de secteur ont tenté de la raisonner, mais ont dû faire face à un comportement agressif.

La détenue aurait porté un coup de pied à l'officier et frappé les surveillantes, dont l'une au ventre alors qu'elle était enceinte. Selon FO, l'alarme a été déclenchée et il aurait fallu l'arrivé de renfort pour parvenir à maîtriser la femme qui a été conduite en cellule disciplinaire. Le syndicat requiert aujourd'hui la fermeté après cette "agression caractérisée", et le transfert de la détenue. Il demande également que la surveillent enceinte bénéficie d'un "poste protégé dès sa reprise", "comme il est de rigueur".