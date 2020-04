Lyon : conseils de gendarmes au personnel soignant pris pour cible

Vols de masques, agressions, durant cette période marquée par le confinement et le coronavirus COVID-19, les gendarmes du Rhône se sont vus dans l'obligation de livrer plusieurs conseils au personnel soignant.

Avant même le confinement pour cause de coronavirus COVID-19, le personnel soignant était déjà pris pour cible dans l'agglomération de Lyon et le département du Rhône. Les hôpitaux avaient déjà dû demander à leur personnel d'être vigilant, notamment à cause des vols de masques (voir ici).

Ce sont au tour des gendarmes du Rhône de publier plusieurs conseils au personnel soignant à travers un document mis à disposition des gens concernés. Ils conseillent ainsi de rester prudent lorsque l'on garde son véhicule, d'éviter tout signe distinctif sur ce dernier, de prendre son matériel dans un sac à dos neutre ou bien encore de ne pas mentionner l'état des réserves matérielles à disposition.