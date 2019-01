Lyon : Confluence ferme ses portes, des clients bloqués à l'intérieur

Alors que des affrontements ont éclaté entre manifestants et force de l'ordre sur la presqu'île, le centre commercial Confluence vient de fermer temporairement ses portes.

Face à une circulation saturée dans le Sud de la presqu'île et aux heurts entre manifestants et force de l'ordre un peu plus haut au Nord - les stations de métros de Bellecour et Hôtel de Ville ont été fermées au public - le centre commercial de Confluence a fermé ses grilles. Vers 16 heures, des gilets jaunes marchaient sur les voies de l'autoroute A7 en direction du Sud de la Presqu'ile, ralentissant la circulation. Déjà le samedi 22 décembre, puis le samedi 5 janvier, le centre commercial de la Confluence enfermait temporairement des clients à l'intérieur pour éviter que des gilets jaunes ne rentrent à l'intérieur du centre commercial.

Je suis actuellement piégé dans le centre commercial #Confluence de Lyon. Beaucoup trop de film d'horreur commencent comme ça. pic.twitter.com/EEdOR6voRK — Gaëtan Boulanger (@GagReathle) 19 janvier 2019