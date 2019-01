Face à des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre sur la presqu'île, les stations de métro Bellecour et Hôtel de Ville ne sont plus desservies.

La situation se tend au niveau de la place Bellecour et de la place des Terreaux en cette dixième journée de mobilisation du mouvement des Gilets Jaunes. Depuis 15 heures 40, les stations de métros Hôtel de Ville et Bellecour ne sont plus desservies. Les affrontements auraient démarré au moment où le cortège de gilets jaunes s’apprêtaient à regagner la place quelques après l'avoir quitté ainsi que dans la zone proche de l'Hôtel de Ville. Sur toute la presqu’île, un important dispositif de forces de l'ordre est mobilisé ce samedi tandis qu'un millier de gilets jaunes s'était rassemblé à 14 heures sur la place Bellecour.