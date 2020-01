Lyon : combien de m2 peut-on acheter avec 800€ par mois de crédit ?

À Paris avec 800€ de mensualité, sans apport on peut acheter 16 m2 contre 171 m2 à Saint-Étienne.

Selon le rapport annuel des Notaires de France, le pouvoir d'achat immobilier a baissé à Lyon en 2019. Avec des mensualités d’emprunt de 800€ sur 20 ans, sans apport, un Lyonnais peut acheter actuellement 37 m2 dans sa ville. Soit une baisse de 3 m2 en un an par rapport à 2018. Un prêt immobilier avec mensualité de 800€ par mois représente un crédit total de près de 160 000 euros. En France, avec ce budget, la surface moyenne achetable est de 56 m2. Une taille qui n'évolue pas en un an.

Lyon n'est pas la ville la plus chère. Avec ce budget, on ne peut acheter que 16 m2 à Paris (-1m2), et 37 m2 à Bordeaux (aucun changement). À l'inverse, il est possible d'acheter 172 m2 à Saint-Étienne (-9 m2) et 73 m2 à Grenoble (pas de changement).

Le classement des villes :

Paris – 16 m2 (-1 m2)

Lyon – 37 m2 (-3 m2)

Bordeaux - 37 m2 (+0 m2)

Nice – 42 m2 (-1 m2)

Nantes – 51 m2 (-4 m2)

Lille – 51 m2 (+1m2)

Rennes – 58 m2 (-3 m2)

Toulouse - 58 m2 (-2 m2)

Strasbourg - 59 m2 (+0 m2)

Montpellier – 61 m2 (+0 m2)

Marseille – 68 m2 (+1 m2)

Grenoble – 73 m2 (+0 m2)

Toulon – 77 m2 (+1 m2)

Reims – 80 m2 (+4 m2)

Dijon - 80 m2 (-1 m2)

Orléans - 80 m2 (-1 m2)

Le Havre – 93 m2 (+1 m2)

Saint-Étienne – 171 m2 (-9 m2)