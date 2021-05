Lyon : colis suspect à la Part-Dieu, la gare évacuée

La présence d’un colis suspect a contraint les forces de l’ordre à évacuer la gare de la Part-Dieu, ce jeudi aux environs de 16h30. Les équipes de déminages sont en train d’intervenir, cela occasionne des perturbations sur le réseau TCL et les lignes SNCF.

Il était environ 16h30, ce jeudi après-midi, lorsque la police a annoncé l’évacuation de la gare de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon, en raison de la présence d’un colis suspect. Les équipes de déminages ont été sollicitées afin de sécuriser les lieux. À 17h15, l’intervention était toujours en cours, la police demande donc au public « d’éviter le secteur et de respecter le périmètre de sécurité ».

⚠️ La gare @SNCF de #Lyon Part-Dieu est en cours d'évacuation suite à la récente découverte d'un #ColisSuspect.

🔴 Intervention des démineurs en cours

🔴 Evitez le secteur

🔴 Respectez le périmètre de sécurité

🔴 Ne gênez pas l'intervention des #FDO pic.twitter.com/oplIWbzDhm — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) May 27, 2021

Perturbations sur le réseau TCL et les lignes SNCF

En conséquence, le trafic des trains en gare de la Part-Dieu est très fortement perturbé, "la circulation a été interrompue autour de la gare", précise la SNCF et plusieurs trains ont dû être annulés.

L’incident entraîne également des perturbations sur le réseau TCL, notamment sur la ligne C13. Le bus effectue son terminus à l’arrêt Part-Dieu Servient et ne dessert donc pas les arrêts de « Gare Part-Dieu Vivier Merle » à « Grange Blanche ». La reprise du trafic est estimée à 20 heures. Les lignes de tramway T3 (terminus exceptionnel à la station Part-Dieu Villette Sud) et T4 (circule entre les stations La Doua Gaston Berger et Thiers Lafayette puis entre Archives départementales et Hôpital Feyzin) sont aussi perturbées. Tout comme le Rhône Express qui effectue actuellement son terminus à l’arrêt Part-Dieu Villette Sud. Le trafic sur ces lignes est pour l’instant prévu aux environs de 18 heures. Plus d'informations ici.