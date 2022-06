Le projet "Lyon City Campus" (réhabilitation de Sciences Po Lyon, des université Lyon 2 et Lyon 3) est officiellement achevé, après son lancement il y a cinq ans et demi

Le site universitaire du quai Berthelot (Sciences Po, Lyon 2, Lyon 3) avait besoin d’un bon coup de rafraîchissement. Les bâtiments étaient certes majestueux et historiques, mais ils n'étaient plus aux normes. Au total, 73 000 m² et 15 bâtiments ont été rénovés grâce au projet. Plusieurs acteurs ont investi : l'Etat, les collectivités locales, et les universités. Le budget global avoisine les 80 millions d'euros.

Cette réhabilitation avait pour objectifs de mettre les bâtiments aux normes écologiques et de sécurité mais aussi d'améliorer l'accueil des étudiants.

Au campus de Science politique, la paroi en vitre a été refaite pour le confort thermique. Pour cette école, les architectes se sont plus concentrés sur l'accessibilité. Vrai point faible auparavant, plusieurs rampes, accesseurs, sanitaires adaptés ont été installés.

"Cela nous a permis de nous mettre aux normes sur un certain nombre de chose. Notamment pour les personnes en situation d'handicape, et c'est quelque chose de très important pour nous de respecter ses normes d'accès. Ce sont des modifications qui bénéficient aux étudiants, et également aux personnels, donc je suis ravie."

Hélène Surrel, directrice de Science Po Lyon

A l’Université Lumière Lyon 2, l’ancienneté des bâtiments a nécessité une attention particulière sur la couverture thermique. La toiture, les fenêtres, et l’isolation ont été refaites. L'université a aussi été reliée au chauffage urbain. Ces travaux vont permettre une économie importante d'argent mais surtout d'énergie.

Pour l’université Jean Moulin Lyon 3, une restructuration fonctionnelle a été opérée afin d’améliorer la vie des étudiants et du personnel. La bibliothèque universitaire a été repensée. Cette dernière peut maintenant accueillir 300 personnes, et elle possède différents espaces de travail. Plusieurs amphithéâtres, ont été repensés également. Le confort acoustique et visuel ont été améliorés, et les espaces ont été agrandis.

" Cette rénovation des bâtiments était très attendue. Le choix qui a été fait à Lyon 3 est un bon choix, celui de venir renforcer la qualité de vie étudiante et des personnels avec de nouveaux espaces de travail. Etre dans un environnement de qualité permet de renforcer "l'expérience étudiante", et la qualité de vie universitaire plus globalement."

Eric Carpano, président de l'université Jean Moulin Lyon 3

Le projet a été long, et a eu son lot de contraintes, les deux principales ayant étant l’occupation des lieux pendant les travaux, et le respect du patrimoine. C’est grâce à un gros travail de logistique en interne que les travaux ont pu être réalisés, sans prendre de retard, ni impacter la continuité des cours. Pour le respect des bâtiments, les architectes de l’agence AIA se sont entourés d'experts et des Architectes des bâtiments de France. Grâce à cette collaboration, le moderne a réussi à se fondre à l’ancien sans l’abimer ni dénaturer le style des bâtisses. "Cela a été un énorme chantier, reconnaît Nathalie Dompnier, présidente de l'université Lumière Lyon 2, du point de vue des travaux à proprement parler mais du point de vue logistique et organisationnel pendant ces cinq dernières années. L'université a gagn en qualité énergétique. Nous avons remis à neuf les locaux. C'est une belle opération! [...] Mais on a encore un regret : que le plan Campus ne soit pas passé par le Campus Porte des Alpes."