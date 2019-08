Lyon : Cité de la gastronomie, un prix qui va faire débat

La Cité internationale de la gastronomie de Lyon ouvrira ses portes durant les vacances de la Toussaint, mais le prix d'entrée avec dégustation va faire indiscutablement débat.

À l'intérieur du Grand Hôtel Dieu, la Cité internationale de la gastronomie de Lyon est entrée dans son ultime phase de préparation. Elle ouvrira ses portes durant les vacances de la Toussaint, proposant une exposition permanente où il sera possible de découvrir le piano de cuisine de Paul Bocuse (photo d'illustration), mais aussi des expositions temporaires. Pour y accéder, il faudra néanmoins payer et c'est là qu'un débat pourrait bien apparaître.

De 3 à 24 euros

L'entrée aux espaces d'exposition sera proposée à 12 euros pour les adultes, 8 euros pour les enfants de 5 à 16 ans, tandis qu'un tarif social à 3 euros sera également mis en place. Néanmoins, pour avoir le droit de déguster des produits lors des ateliers, il faudra payer bien plus cher et opter pour les offres combinées : 24 euros par adulte (12 euros de dégustation) et 16 euros pour les enfants (8 euros de dégustation). C'est, surtout qu'on ignore toujours le volume des portions proposées. Une chose reste certaine, il ne s'agira pas d'un repas, même léger. Début 2019, Natalia Gonzalez, Directrice de MagmaCultura France, l'entreprise qui gérera la Cité, a donné un exemple de dégustation : "Il y aura des choix parmi plusieurs propositions. Par exemple un chef pourra réaliser 12 amuse-bouches différents, et vous pourrez en choisir 4. Ils seront accompagnés d'une boisson alcoolisée ou non, c'est le format qu'on a imaginé".

"ça vaut les 12 euros, ce n'est pas cher"

Jeudi 29 août, Florent Bonnetain, directeur de la Cité de la gastronomie a apporté de nouvelles précisions : "Il y aura trois dégustations préparées par des chefs et des produits locaux accompagnés d'un verre de vin. Il faut imaginer tout le travail que c'est de produire cela, de faire expérimenter cette thématique. Les chefs vont vous raconter comment on a choisi les produits. Je peux vous assurer que pour suivre la question économique, ça vaut les 12 euros, ce n'est pas cher". Florent Bonnetain, conclut : "Ça pourra évoluer si c'est nécessaire". 80 euros pour une famille de deux adultes et deux enfants, ça pourrait faire cher la sortie au musée. Lyon ne manque pas de bons restaurants pour découvrir la "capitale" de la gastronomie directement dans l'assiette. Il n'y aura peut-être pas la partie musée ou un verre de vin, mais autour de 24 euros, on trouve de bons établissements avec entrée, plat, dessert.