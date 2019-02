Lyon : circulation difficile ce lundi matin suite à plusieurs accidents

Circulation difficile sur les routes de Lyon et autour ce lundi matin à cause de plusieurs accidents.

Trafic très chargé ce lundi matin à Lyon et autour. Un accident sur l'A43 en direction de Lyon perturbe la circulation à l'Est, on comptait 7 kilomètres de bouchons avant 9h. Sur le périphérique Laurent Bonnevay, un autre accident bloque la circulation en direction de Marseille à hauteur de la porte de Montchat, avec 4 kilomètres de bouchon. Dans l'autre sens, ce sont 5 kilomètres de bouchons qui ralentissent la circulation.

Sur l'A6/A7 de chaque côté du tunnel de Fourvière, on compte 5 kilomètres de bouchons, tout comme sur l'A47 en direction de Lyon. La circulation est également très chargée en centre-ville.

De manière générale, la congestion règne ce lundi matin à Lyon. Dans la mesure du possible, les automobilistes sont invités à se reporter sur les transports en commun, et modes doux comme le vélo.