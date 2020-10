Lyon : cinq interpellations autour du trafic de cigarette

Plusieurs jeunes revendeurs de cigarettes ont été interpellés cette semaine. Les policiers sont remontés jusqu’à un squat où ils ont trouvé des cartouches, un téléphone volé et des psychotropes.

Des policiers municipaux ont interpellé trois vendeurs de cigarettes à la sauvette dans la nuit du mardi 29 septembre au mercredi 30, cours Gambetta, à Guillotière. Les jeunes revendeurs, surpris avec 119 paquets, ont été placés en garde à vue dans le commissariat du 3e arrondissement, explique Le Progrès.

Durant cette garde à vue, les enquêteurs ont récupéré des images de vidéosurveillance et ont pu constater un drôle de manège des trois hommes interpellés. Ils faisaient des allers-retours constants entre un immeuble et leur point de vente. L'immeuble perquisitionnés, les policiers ont découvert un squat occupé par deux autres personnes. Ils ont mis la main sur quarante cartouches de cigarettes, quarante plaquettes de "Prégabaline", un psychotrope, un téléphone volé et de l’argent liquide.

Les trois revendeurs du cours Gambetta ont été relâchés à l’issue de leur garde à vue avec un rappel à la loi et, en situation irrégulière, une obligation de quitter le territoire français. Les deux occupant du squat, également en situation irrégulière, ont été déférés vendredi au parquet.