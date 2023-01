Philomène Récamier, coprésidente du groupe Les Ecologistes au conseil municipal de Lyon, est l'invitée de 6 minutes chrono.

L'année 2023 débute fort pour la majorité écologiste municipale entre la hausse des impôts et le lancement de nouveaux projets comme la piétonisation de la rue de la République ou la présentation de l'ilot Kennedy. Lors du dernier conseil municipal ou sur le plateau de 6 minutes chrono, l'opposition dénonce une hausse des impôts qui aurait pu être éviter par un plan d'économies. "Nous cherchos aussi à faire des économies mais cette hausse des impôts est limitée mais ne touche pas tous les propriétaires. Les plus précaires ne seront pas touchées. C'est un moyen d'avoir plus de marges pour mener à bien notre projet", leur répond Philomène Récamier, coprésidente du groupe Les Ecologistes.

L'élue dresse aussi un premier bilan à mi-mandat de l'action de la majorité : "la ville se transforme. Aujourd'hui, les rues piétonisées font partie du quotidien".