Quelques averses et des nuages jeudi 26 janvier à Lyon

Le ciel devrait rester couvert ce jeudi 26 janvier à Lyon, où il fera jusqu’à 4°c, alors que la pluie devrait faire une brève apparition.

La grisaille ne semble pas vouloir quitter Lyon en cette fin de mois de janvier. Une épaisse couche nuageuse devrait encore recouvrir le ciel lyonnais ce jeudi 26 janvier, sans laisser la possibilité au soleil de faire une apparition. Contrairement aux derniers jours, quelques averses sont attendues en fin de matinée, de 11 à 13 heures.

Du côté des températures, comptez entre 2 et 3°c ce matin, entre 3 et 4°c dans l’après-midi, puis autour de 1°c dans la soirée. Un vent venu du nord, soufflant à environ 20 km/h pourrait toutefois apporter un ressenti plus froid tout au long de la journée.