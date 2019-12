Lyon : ce samedi, 400 manifestants contre la réforme des retraites

La manifestation contre la réforme des retraites de ce samedi a été plus tranquille que prévue, avec environ 400 participants qui ont défilé dans le calme.

Ce samedi marquait la troisième manifestation lyonnaise de la semaine contre la réforme des retraites. Après une mobilisation importante sur les deux précédents cortèges, celui de ce samedi n'a réuni que 400 personnes qui ont défilé dans le calme. Partis de la gare des Brotteaux vers 14h, ils ont marché en direction de la Guillotière. Malgré quelques tensions ponctuelles avec les forces de l'ordre, aucun débordement n'est à signaler. Il faut dire que la manifestation était particulièrement surveillée par un dispositif policier important, et restreinte par un arrêté préfectoral interdisant de nombreuses zones de Lyon. Le prochain épisode de mobilisation sociale devrait se tenir mardi prochain, et s'annonce bien plus suivi.