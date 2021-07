Entre Lyon Saint-Paul et Brignais, la circulation ferroviaire sera complètement interrompue du 2 août au 20 août entre 10h et 16h. Des cars de substitution sont mis en place.

Dans les cars, les vélos sont admis en soute, dans la limite de trois et sous réserve d’espace disponible.