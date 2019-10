Lyon : Bizutage écoresponsable pour des étudiants lyonnais

Les étudiants de l’université Lyon 1 et de l’École centrale vont ramasser des déchets sur la Presqu’île ce samedi.

Les Lyonnais croiseront peut-être, ce samedi matin, dans les rues de la Presqu’île, des étudiants en plein bizutage. Pas de panique, ces élèves de l’université Lyon 1 et de l’École centrale ont décidé d'initier leurs nouveaux camarades avec une vaste opération de ramassage des déchets d'après 20 Minutes.

Briefé par un membre de l’association étudiante de l’EM Lyon, Planete & co, six équipes s’affronteront ensuite pour ramasser le plus d'ordures possible entre la Place Bellecour et les berges du Rhône. Les volontaires partageront enfin un pique-nique. Labellisé zéro déchet bien sûr.

Cette idée de « bizutage intelligent » n’est pas nouvelle. En 1998 déjà, l’année où le bizutage a été interdit par la loi, Le Parisien rapportait une initiative comparable. Des étudiants de Roanne avaient décidé de nettoyer les rivages du lac de Villerest. Une bonne habitude qui semble bien se perpétuer.