Comme le week-end dernier, la circulation s’annonce particulièrement difficile ce samedi sur les autoroutes d’Auvergne-Rhône-Alpes, notamment au départ de Lyon.

Ce samedi 17 juillet, les conditions de circulation seront une nouvelle fois compliquées sur les grands axes autoroutiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors que toute la France est classée en "rouge" dans le sens des départs.

Le trafic sera particulièrement dense autour de Lyon et des ralentissements pourraient perturber la circulation, notamment sur l’A7 entre Lyon et Orange de 8 à 17 heures. Bison Futé recommande d’ailleurs d’éviter cette portion de l’autoroute à la mi-journée, entre 11 et 13 heures, en raison d’une affluence très importante.

Il est aussi conseillé de ne pas emprunter l’autoroute A48 entre Lyon et Grenoble en fin de matinée, tout comme l’A43 entre Lyon et Chambéry de 9 à 16 heures, un pic de circulation y est annoncé de 10 heures à midi.

La route des retours également chargée

Les conditions de circulations pourraient aussi être difficiles dans le sens de la montée, avec le retour de vacances de certains Français. Les axes Lyon-Macon (A6), Orange-Lyon (A7) et Chambéry-Lyon (A43) sont notamment placés en "orange" pour une partie de la journée.