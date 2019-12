Du 27 décembre au 1er janvier, le trafic sera plus dens que lors des week-ends classiques à Lyon et dans la vallée du Rhône.

Bison futé voit plutôt vert du 27 décembre au 1er janvier à Lyon. Seule la journée de samedi est annoncée orange dans le sens des départs à Lyon et dans la vallée du Rhône. “Évitez l'A6 entre Beaune et Lyon de 9h à 11h, l'A7 entre Lyon et Orange de 16h à 18h ainsi que l'A43 entre Lyon et Chambéry de 9h à 19h”, conseil Bison futé. Globalement le trafic sera plus dense que lors des week-ends classiques et plus important que celui de Noël notamment vers les vallées alpines. Il ne devrait malgré tout pas conduire à de difficultés majeures sur les routes de l'Hexagone. Les dimanche 29, lundi 30, mardi 31 décembre et mercredi 1er janvier sont annoncés verts dans les deux sens.