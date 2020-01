Lyon – Bison futé : journée orange samedi sur les routes

La journée sera dense sur la route des retours de vacances samedi dans la région lyonnaise.

Selon Bison futé “la circulation sera dense entre les Alpes du Nord et l’Île-de-France” ce samedi. Autour de Lyon, tous les axes permettant de quitter les stations de sports d’hiver et les grandes vallées alpines seront chargés. La journée est classée orange dans le sens des retours et verte dans celui des départs. Bison futé conseille d'éviter l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune de 11h à 19h et l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon de 10h à 13h. Le dimanche sera lui classé vert dans les deux sens.