Lyon : beaucoup de bouchons attendus ce week-end sur la route des vacances

Ce premier week-end de départs en vacances s'annonce dense sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

De nombreux bouchons sont attendus pour quitter les grandes métropoles et leur périphérie ce vendredi, jour des premiers départs en vacances. “Les départs en vacances et les flux de véhicules en transit viennent s’ajouter à la circulation habituelle d’un vendredi, déjà très difficile en milieu urbain et périurbain”, précise Bison futé.

À Lyon, la journée est classée orange, notamment entre 15h et 20h vers Marseille et Chambéry. Samedi, les difficultés seront nombreuses sur les axes menant du nord du pays vers le Sud-Est et la Méditerranée ou vers le Sud-Ouest. La circulation sera classée orange toute la journée entre Lyon et Marseille, voire rouge entre Orange et Marseille de 12h à 15h. Enfin dimanche, des ralentissements sont attendus, toujours vers le sud entre 10h et 20h.