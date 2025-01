Au cours de cette année 2024, le musée des Beaux-Arts de lyon a de nouveau dépassé la barre des 300 000 visiteurs. Mais fait moins bien que l'année dernière.

Le musée des Beaux-Arts de Lyon attire toujours autant. Mais légèrement moins que l'année passée. En 2024, le troisième musée le plus visité de Lyon a enregistré l'accueil de 321 000 visiteurs. C'est moins qu'en 2023, où 343 000 personnes avaient été accueillies, soit environ 6 % de différence. Une fréquentation "comparable aux meilleures années d’avant la crise sanitaire", jugeait alors Sylvie Ramond, directrice du musée, dans le rapport d'activité 2023 du lieu culturel. Pour information, en 2022, à la sortie de la crise sanitaire, 294 000 visiteurs avaient été accueillis.

En 2024, plus précisément, 35,6 % des visiteurs avaient moins de 26 ans et 20 % étaient des visiteurs étrangers. Un certain engouement pour les collections permanentes a également été relevé. Cela "s’explique aussi par une programmation événementielle en évolution permanente qui répond aux attentes des différents types de publics : concerts lors de la Fête de la musique, nocturnes, journées thématiques autour du sport ou du jeu, visites à la lampe de poche, visites gustatives et sensorielles..." détaille dans un communiqué le musée des Beaux-Arts.

Par ailleurs, en 2025, le musée présentera les expositions "François Rouan. Autour de l'empreinte" du 30 mai au 21 septembre 2025, et "Étretat" du 29 novembre 2025 au 1er mars 2026.

