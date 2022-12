Lyon : au musée des Confluences, des rencontres avec des astronomes

Un cycle de conférences est organisé au musée des Confluences, avec le Club d'astronomie de Lyon Ampère. Le prochain rendez-vous est donné ce mardi 13 décembre, avec Roland Bacon, directeur de recherche.

"La Toile cosmique". Voici le thème de la conférence organisée mardi 13 décembre au musée des Confluences avec Roland Bacon, directeur de recherche au Centre de Recherche astronomique de Lyon (CNRS, UCBLI, ENS-Lyon). L'événement s'inscrit dans le cadre d'un cycle annuel de conférences grand public, organisé par le Club d'astronomie de Lyon Ampère, depuis 1989. Pour l'occasion, des astronomes sont invités à présenter leurs sujets de recherche et à débattre sur tous les thèmes relatifs à l'astronomie historique et contemporaine. L'occasion idéale de rencontrer les scientifiques qui font l'astronomie d'aujourd'hui.

La toile cosmique, prédiction du modèle du Big Bang

"La structure filamentaire du gaz dans lequel se forment les galaxies, plus communément appelée la toile cosmique, est l’une des grandes prédictions du modèle du Big Bang et de la formation des galaxies, indique le directeur de recherche. Les grands sondages de galaxies que nous menons depuis quelques années ainsi que les progrès des simulations numériques ont apporté de grands progrès dans la connaissance de la distribution à grande échelle des galaxies. Plus récemment, nous avons franchi une étape importante avec l’instrument MUSE en observant pour la première fois la distribution du gaz dans les filaments de la toile".