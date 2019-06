Lyon : attention à l'arnaque à la station service

Les semaines se suivent et se ressemblent à Lyon et dans le Rhône, avec des escrocs qui multiplient les techniques pour tromper leur victime. Dernièrement, la technique de la station-service a fait son grand retour.

Jeudi 30 mai sur la D385 dans le nord du département du Rhône, des automobilistes repèrent une famille sur le bord de la route, à côté de deux voitures. Les individus expliquent alors qu'ils n'ont que de l'argent liquide sur eux et que faute d'avoir une carte bleue, ils ne peuvent faire un plein d'essence pour pouvoir repartir. Ils proposent alors de payer les victimes qu'ils ciblent avec des billets qui ne sont pas des euros en échange d'un plein.

Bonnes âmes, les automobilistes les accompagnent jusqu'à la station-service la plus proche, payent le plein avec leur carte bleue et reçoivent en échange des billets roumains. En réalité, ces coupures n'ont plus de valeur légale depuis 2005. Une fois que la supercherie est découverte, il est trop tard et les escrocs déjà loin. Montant du préjudice : 90 euros, une plainte a été déposée à la gendarmerie de Beaujeu.

Quant à ceux qui se verraient proposer des billets venus de l'étranger, en échange d'un service ou d'un bien, mieux vaut rester méfiant et vérifier qu'ils ont toujours cours. Même, des billets de 20 euros ne garantissent pas que l'on n’est pas face à une arnaque. Actuellement, à Lyon, des faux billets de cette valeur circulent (lire ici).