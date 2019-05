Lyon : attention aux faux billets de 20 euros, comment les reconnaître

En France, les faux billets de 20 euros se multiplient et Lyon n'est pas épargné.

Pas besoin de regarder attentivement pour se rendre compte qu'il s'agit de faux billets grossiers, pourtant, des coupures de 20 euros circulent actuellement en France et il n'est pas rare que les commerçants se fassent avoir ou se retrouve à rendre la monnaie avec sans le vouloir. À Lyon, un homme de 33 ans vient d'être interpellé alors qu'il dégradait un véhicule de police dans le 3e arrondissement, avant se rendre de lui même au poste. Il a alors remis aux policiers trois faux billets de 20 euros.

Le 23 mai, la gendarmerie des Pyrénées-Orientales a publié un message sur Facebook pour avertir les citoyens sur la prolifération de ces faux billets de 20 euros. Il s'agit de coupures vendues sur Internet et destinées au cinéma, théâtre, tour de magie ou bien encore pour jouer. Sur l'un des sites majeurs en termes d'achat en ligne, une liasse de cent faux billets se vend ainsi moins de dix euros.

Il est facile de les repérer puisqu’il est clairement indiqué dessus "Movie Money", argent pour film, ainsi que "this is not legal. It is to be used for motion props only","Il n'est pas légal, il est utilisé comme accessoire seulement". Sous la mention euro, on voit également le terme "PROP", "accessoire" et "EYPΩ", euro écrit en grec. Si vous vous retrouvez face à ce type de faux billets, il est impératif de le refuser et de contacter la police.