Lyon : arrêté pour détention de cocaïne, il agresse une policière

Un jeune lyonnais âgé de 18ans a été condamné ce mercredi à 5 mois de prison avec sursis pour avoir agressé une policière municipale qui l'avait contrôlé en mai dernier en possession de 3g de cocaïne.

Un Lyonnais âgé de 18 ans a été arrêté ce mardi à 12h20 lors de sa présentation au commissariat de 3e arrondissement de Lyon. Le 11 mai dernier dans le 8e arrondissement, le suspect avait été trouvé porteur de 3g de cocaïne et avait, lors de son interpellation, exercé des violences graves sur une policière municipale engendrant 45 jours d'ITT. Sa garde à vue avait été levée après qu'il a fait un malaise à la suite de l'ingestion de stupéfiants. Lors de la poursuite, il ne s'était pas rendu aux convocations. La perquisition de son domicile amenait à la découverte de 2,6g de cocaïne et de 2 410 euros. L’auteur a partiellement reconnu les faits. Il a été présenté au parquet ce mercredi et condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour “détention de stupéfiants, rébellion sur personne dépositaire de l’autorité publique” avant d'être laissé libre.