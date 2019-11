Lyon : armé d'un rasoir, le concubin prend la fuite face aux policiers

Dans le 8e arrondissement de Lyon, les policiers qui intervenaient lors d'un différend entre ex-concubins ont vu un homme prendre la fuite, armé d'un rasoir.

Le 24 novembre, vers 23h25, les policiers sont appelés pour intervenir rue Saint-Nestor dans le 8e arrondissement de Lyon, suite à un différend entre ex-concubins. En arrivant sur place, les forces de l'ordre voient un homme prendre la fuite. Il est rapidement rattrapé et tenait dans la main une lame de rasoir type "coupe-chou".

Lors de son interpellation, l'homme s'est rebellé et a outragé l'équipage de police. Déjà connu pour six antécédents judiciaires, cet homme de 28 ans habitant dans le 5e arrondissement a reconnu les faits. Il sera présenté ce mardi au parquet pour port d'arme prohibée, violences, outrages et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique.