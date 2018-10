Lyon : après les crèches, une exposition Lego à l'hôtel de région

En 2017, Laurent Wauquiez avait lancé une exposition de crèches et de santons à l'hôtel de région. En octobre et novembre de cette année, place à une exposition Lego pour faire découvrir l'histoire d'Auvergne-Rhône-Alpes aux plus jeunes.

Après les crèches et les santons de 2017 empreints d'une grande culture chrétienne, place à une nouvelle religion à l'hôtel de la région Auvergne-Rhône-Alpes : les Lego ! Jusqu'au 30 novembre, l'opération "Ma région en briques" permet de découvrir 14 sites historiques d'Auvergne-Rhône-Alpes reconstruits en Lego. Tous les lieux sont lauréats du concours "La Région fière de son histoire", organisé en 2017.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir, Notre-Dame de Fourvière, Pérouges, ou bien encore le Palais idéal du Facteur Cheval reconstruits en briques du Danemark. L'exposition avait déjà été présentée à Clermont-Ferrand, réunissant 6 800 visiteurs sur trois mois et vise à promouvoir l'histoire de la région auprès "des plus jeunes". L'exposition est ouverte au public du lundi au samedi de 9 à 17 heures et sera l'occasion de vérifier si l'une des minifigurines porte la célèbre veste rouge du président Laurent Wauquiez, façon "Où est Charlie ?".