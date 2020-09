Lyon : après l'expérimentation, vers une piétonnisation définitive de plusieurs rues de Lyon

Un week-end "piéton" est organisé les 26 et 27 septembre prochain à Lyon et Villeurbanne. Avec comme objectif clair pour les écologistes au pouvoir à la ville et à la Métropole : pérenniser la piétonnisation dans certaines rues de Lyon et de Villeurbanne.

Trois mois après leur arrivée au pouvoir, Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, Grégroy Doucet, le maire de Lyon, Cédric Van Styvendael, le maire de Villeurbanne et leurs équipes organisent un week-end "piéton" les 26 et 27 septembre prochain à Lyon et Villeurbanne.

"Le but de l’opération, c’est de donner à voir ce que sera la ville demain, avec davantage d’espaces offerts aux piétons, une ville plus apaisée, plus respirable, plus détendue. On veut mettre l’accent sur la place du piéton dans la ville, c’était un de nos axes de campagne, on le met en œuvre", souffle le maire de Lyon.

Une très grande majorité de la Presqu'île de Lyon (les 1er et 2e arrondissements) sera piétonne ce week-end là, de Perrache au boulevard de la Croix-Rousse. Mais aussi quelques rues dans chaque arrondissement. Quelques rues seulement. Clairement, le très gros du dispositif sera concentré dans l'hyper-centre de Lyon. (Vous pouvez retrouvez toutes les rues qui seront piétonnes ce week-end du 26-27 septembre en cliquant ici)

De premières expérimentations en 2019

Fin 2019, plusieurs expérimentations de piétonnisation avaient été menées à Lyon par la majorité précédente à la Métropole, menée par David Kimelfeld. Les samedis 28 septembre, 12 et 26 octobres, ainsi que le mercredi 20 et jeudi 21 novembre, les piétons avaient été prioritaires essentiellement dans l'hyper-centre de Lyon, allant de Bellecour aux bas des pentes de la Croix-Rousse.

Lyon Capitale vous proposait à l'époque un bilan de cette expérimentation à Lyon (lire ici).

Mais la nouvelle majorité souhaite se détacher des anciennes initiatives. "Ce n'est pas comparable", tonne Bruno Bernard, pas tendre avec son prédécesseur. "C’est un week-end cette fois-ci, ce n’est pas du tout les mêmes conséquences, les mêmes incidences. L’expérience dont vous faites allusion, elle avait été faite dans une concurrence entre le président de la Métropole (David Kimelfeld) et le maire de Lyon (Gérard Collomb), pour des raisons peut-être aussi de campagne électorale et qui du coup n’était pas forcément la plus efficiente. Ce n’est pas comme ça que nous avons procédé".

De piétonnisation temporaire à piétonnisation définitive ?

En tout cas, l'objectif chez les écologistes, c'est clairement d'inscrire cette initiative dans la durée. De piétonniser de nouvelles rues et de nouvelles zones de Lyon et de Villeurbanne dans les mois et années à venir.

"On donne à voir avec cette opération. C’est une première édition. Il y en aura d’autres, je peux vous le garantir. On a envie de renouveler cette opération. Sur certaines zones de la ville, cette piétonnisation temporaire pourrait se pérenniser et se transformer en une piétonnisation définitive. On veut prendre le temps de la concertation", poursuit le maire de Lyon.

La Presqu'île, comme d'habitude, et le reste de Lyon ?

"Tout au long de ce week-end du 26-27 septembre, on mènera une évaluation qualitative de l’opération et on la renouvellera le week-end d’après, pour avoir des points de comparaison. On en tirera des leçons pour préparer la prochaine et assurément, sur un certain nombre d’endroits, envisager une piétonisation définitive", insiste Grégory Doucet.

Pas question, aussi, jurent les écologistes, d'oublier les autres quartiers de Lyon, d'uniquement se focaliser sur la Presqu'île. "Toutes les mairies d’arrondissement ont été mises à contribution de manière à ce que la piétonnisation ne soit pas non plus simplement le fait de l’hyper-centre, on veut que le bénéfice d’une ville plus apaisée et plus respirable soit pour toutes les lyonnaises et les lyonnais, qu’on habite dans le 8e, le 9e ou le 2e", conclut Doucet. A surveiller de près lors des prochaines "opérations" de piétonnisation. Pour l'instant, la très grande majorité des rues qui seront piétonnes le week-end du 26-27 septembre sont sur la Presqu'île.

