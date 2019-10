Lyon : après celle sur les Bleus, 2 artistes dévoilent une nouvelle fresque

@ Art Up

Julien Bard et Vincent Gobert, les membres du collectif Art Up, ont de la suite dans les idées. En 2018, ils avaient notamment réalisé une fresque en hommage aux champions du monde lyonnais, Fekir, Umtiti et Tolisso, à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse, côté Saône (voir ici). Une réalisation qui a fait le buzz. Ils ont également peint une fresque représentant Nabil Fekir en grand format sur une pharmacie de Vaulx-en-Velin.

Cette semaine, ils ont réalisé une nouvelle œuvre. Une fresque pour les Lyonnais, en hommage à Auguste Bartholdi. "Un Lion de Belfort" est en effet visible à côté de l’arrêt de tramway Villette, à la Part-Dieu. Les deux hommes étaient désireux d’associer l’emblème de Lyon avec le célèbre sculpteur français. Ils voulaient aussi que cette oeuvre soit présente là où partent les trams en direction du Groupama Stadium les soirs de match.