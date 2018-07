Coupe du monde : une fresque en l’honneur des Bleus lyonnais à Vaise

Aujourd’hui, une fresque a été créée par Art Up à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse, côté Vaise, en l’honneur de Nabil Fekir, Samuel Umtiti et Corentin Tolisso, les trois champions du monde de football originaires de Lyon.

Julien et Vincent savaient que cette fresque leur ferait de la publicité, « mais on l’a surtout créée parce qu’on est des passionnés de foot et le fait d’avoir trois joueurs lyonnais champions du monde, c’est une première », souligne Julien avec un grand sourire. À la sortie du tunnel de la Croix-Rousse, côté Vaise et en face de la Compagnie Nationale du Rhône, les automobilistes, passants et cyclistes peuvent voir un mur bleu, haut de deux mètres environ, illustrant Nabil Fekir, Samuel Umtiti et Corentin Tolisso, les trois champions du monde de football qui ont fait leurs premiers pas de footballeurs sur Lyon. Ces deux trentenaires sont les street artistes d’Art Up, une société lyonnaise de décoration pour des supports intérieurs et extérieurs. Débuté mercredi dernier, les automobilistes lyonnais ont naturellement repéré cette fresque vendredi et ont commencé à diffuser des clichés sur les réseaux sociaux : « On voulait terminer la fresque vendredi, mais les orages ont ralenti notre travail », explique Vincent. Pour ce duo d’artistes, il est nécessaire de faire du street art pour rendre l’art accessible, sans contraintes et sans avoir besoin de payer ou de visiter un musée. Pour ce mur, ils ont eu la chance d’avoir carte blanche de la part du propriétaire, la Coupe du monde a grandement facilité le travail d’inspiration. Vincent exulte : « On a vraiment un emballement de la part des internautes, et des retours positifs de la part des passants, cela touche autant le supporter passionné que ceux qui le sont moins, même les personnes âgées approuvent ! C’est exceptionnel ! » Pour eux, le street art est reconnu depuis peu, pendant 15 ans ils étaient présentés comme des « hors-la-loi » selon Vincent. Les deux autodidactes espèrent pouvoir rencontrer les trois principaux concernés par cette fresque pour s’y poser devant, le temps d’une photo.