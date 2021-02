Lyon : appel à la manifestation du collectif "Justice pour Julie"

Le collectif "Justice pour Julie" lance un appel à la manifestation ce dimanche à 14 h30 devant le Palais de Justice de Lyon.

Les faits remontent à plus de dix ans. Une jeune fille, qui se fera surnommer Julie par la suite, accuse 22 pompiers d'une caserne de Paris de viol alors qu'elle avait 14 ans. Dans cette sombre affaire, trois pompiers avaient été mis en examens pour "viol en réunion sur mineur" mais en juillet 2019 la justice a décidé de requalifier les faits en "atteinte sexuelle". Une décision confirmée par la Cours d'appel de Versailles en novembre dernier. Ce qui implique que les personnes mises en cause seront jugées pour un délit et non pour un crime.

Des manifestations dans toute la France

Julie et ses proches se battent depuis dix ans pour que les pompiers soient condamnés pour les faits reprochés puis pour la requalification en viol. Selon les accusés, Julie aurait approché certains pompiers sur les réseaux sociaux ce que réfute la famille de la victime.

Pour lutter contre ce qu'elle considère être une justice, l'association "Justice pour Julie" a lancé un appel à la manifestation dans toute la France comme à Lyon ce dimanche à 14 h 30 devant le Palais de justice. Les Femen ce sont déjà ressemblées à Paris ce samedi pour se faire entendre. D'autres rassemblements sont à prévoir à Toulon ou encore à Reims.