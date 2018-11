Lyon : ambiance vintage à la Commune

La Commune, dans le 7 e arrondissement, réitérait pour une deuxième édition sa journée Fripes, Vinyles et Brocante.

Le vintage revient en force. Depuis quelques temps déjà, les accessoires et objets phares de l’époque de nos parents et grands-parents reviennent sur le devant de la scène. Et la Commune, immense lieu de restauration rue Pré-Gaudry dans le 7e arrondissement surfe sur la vague. Pour la deuxième fois était organisée une journée dédiée au vintage. Plus de 1 200 personnes se sont amassées dans les 2000 mètres carrés où étaient rassemblés des stands de fripes, des vendeurs de vinyles, mais aussi deux brocanteurs. "L’idée ce n’est pas seulement de venir pour vendre ou pour acheter, mais bien de se retrouver dans un lieu convivial, où on prend le temps d’échanger", confie Vincent Kammerer, directeur adjoint de la Commune.

Pour l’instant ponctuelles, ces journées ont vocation à devenir plus régulières : "On aimerait pouvoir les instaurer une fois par mois. Il ne se passe pas toujours grand-chose à Lyon les dimanches, ce serait donc l’occasion de créer un rendez-vous où on peut aussi venir en famille, pour rencontrer de nouvelles personnes, et se restaurer dans une des échoppes ouvertes pour l’occasion", poursuite Vincent Kammerer. Parce qu’à la Commune, on y vient aussi et surtout pour manger. Le bâtiment propose des stands aux cuisiniers qui restent un an en résidence, pour pouvoir développer leur concept. Au total, quinze stands ou échoppes culinaires se partagent l’espace pour faire découvrir aux Lyonnais, des saveurs de partout, et d’ailleurs. En famille, entre amis, pour les passionnés ou les curieux, la Commune porte bien son nom.